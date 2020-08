Notizie Milan – Mercato: Reina, il portiere è in partenza

MILANO – In casa Milan c’è anche da valutare il futuro di Pepe Reina. Il portiere spagnolo è tornato in rossonero, dopo la fine della sua avventura, in Premier League, all’Aston Villa. Adesso c’è da capire cosa vuole fare l’estremo difensore. Con l’addio di Begovic, che è tornato al Bournemouth, potrebbe essere proposto al Reina un posto alle spalle di Donnarumma, condizione con nella quale ha iniziato l’anno scorso la sua stagione, per poi chiedere la cessione in inverno per andare a giocare titolare. Il protiere sembra sempre più destinato alla partenza e il Diavolo è alla ricerca di possibili acquirenti, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live