Notizie Milan – Mercato: Reina, i rossoneri lo dovrebbero liberare gratis

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il futuro di Pepe Reina sembra essere più chiaro. Il portiere spagnolo è tornato al Milan, ma non dovrebbe restare a lungo in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il Valencia sarebbe sulle tracce del giocatore, tanto da aver iniziato i negoziati per un possibile accordo direttamente con l’entourage dell’estremo difensore. Il Milan però è consapevole di quello che sta succedendo e non ha alcuna intenzione di opporsi. I rossoneri, infatti, dovrebbero liberare gratis l’estremo difensore. Un’eventuale fumata bianca farebbe soltanto comodo alla società rossonera, visto anche l’ingaggio di Reina, da oltre 3 milioni di euro, che grava sulle casse del club.

