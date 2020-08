Notizie Milan – Mercato: Reina, c’è anche Lazio sullo spagnolo

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.it, la Lazio sarebbe molto vicina all’accordo con Pepe Reina. Il portiere spagnolo, infatti, resta in uscita dal Milan e il suo futuro sembrava dovesse essere nella Liga, tra le fila del Valencia. Il club iberico però, nonostante l’accordo con l’estremo difensore, non ha chiuso l’operazione per problemi finanziari, oltre al fatto che in rosa è già presente Jasper Cillessen,e il portiere olandese non è ancora stato piazzato sul mercato. Nelle ultime ore ci sarebbe stato l’inserimento del club biancoceleste. Tare è alla ricerca di un secondo affidabile, che possa mettere in dubbio la titolarità di Strakosha. Resta da capire se il Milan si comporterà come con il Valencia, i rossoneri infatti erano pronti a liberare l’estremo difensore. Con la Lazio però potrebbe non essere scelta la stessa strada.