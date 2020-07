Notizie Milan – Mercato: Rebic-Silva, lo scambio prende corpo

MILANO – Saltato l’arrivo di Rangnick anche il mercato del Milan sarà inevitabilmente modificato. Alcuni obiettivi però “rimangono in agenda”, come nel caso del riscatto di Ante Rebic. Il croato è uno dei grandi protagonisti di questa annata rossonera e il diavolo ha tutta l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo, come riporta Tuttosport.

Secondo il quotidiano sportivo, nelle prossime ore Fali Ramadani, agente dell’attaccante, a Paolo Maldini si incontreranno. Proprio per gettare le basi dell’operazione che dovrebbe portare Rebic in pianta stabile a Milanello. Lo stesso calciatore ha già fatto sapere al suo entourage, che ha l’intenzione di restare al Milan. Il procuratore, spinto dalla volontà del suo assistito, sta facendo da intermediario con l’Eintracht Francoforte, il club che detiene il cartellino del croato.

L’obiettivo è lo scambio con André Silva. Il portoghese in Bundesliga è rinato, e anche la sua volontà è quella di restare dove si trova attualmente. Tutto in discesa, quindi, per uno scambio alla pari? Non proprio. C’è una clausola sul contratto di Rebic, stipulato ai tempo dell’acquisto dalla Fiorentina, che sta creando qualche difficoltà per la buona riuscita dell’operazione. La società viola, infatti, ha diritto al 50% della futura rivendita della punta.

Il Milan spera di poter sbloccare la situazione e continua “le grandi manovre” insieme a Ramadani.

