Notizie Milan – Mercato: Rangnick soffia un obiettivo ai rossoneri

MILANO – Ralf Rangnick non sarà l’allenatore del Milan. Questa non è una novità, ma il non arrivo del tedesco a Milanello, ha cambiato, inevitabilmente, anche le strategie del mercato dei rossoneri.

La conferma, di Stefano Pioli ha portato a un cambio di rotta nel mercato. Tra i tanti attaccanti affiancati al club di via Rossi c’era Milot Rashica del Werder Brema, pupillo proprio di Rangnick. L’ex dirigente promesso sposo del Milan avrebbe individuato nel kosovaro l’erede di Timo Werner, arrivando ad offrire 15 milioni al Werder Brema. Il club del classe ’96 però ne continua a chiederne 20. Lo sgarbo è a un passo.

