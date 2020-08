Notizie Milan – Mercato: Raiola offre un nuovo calciatore ai rossoneri

MILANO – Mino Raiola avrebbe offerto Jesse Lingard a diversi Al Milan. Il contratto del calciatore inglese scade nel 2021 e il suo procuratore vorrebbe portarlo lontano dal Manchester United, dato che i rapporti tra la società e l’agente sportivo non sono dei migliori. Il futuro di Paul Pogba potrebbe tornare al centro di molte speculazioni. Non si sa se solo i rossoneri sono stati interpellati da Raiola. Il calciatore sembra ormai essere in uscita dal club inglese e il suo potrebbe presto venir accostato a molte altre società del campionato italiano. Si attende anche una risposta del Milan, che potrebbe essere tentavo dalla prospettiva di portare l’inglese a Milanello.

