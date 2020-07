Notizie Milan – Mercato: quattro squadre di Serie A su De Paul

MILANO – Rodrigo De Paul continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati, in sede di mercato. Il calciatore dell’Udinese infatti, può vantare diversi estimatori in Serie A. Sono quattro, infatti, le squadre pronte a mettere le mani sull’argentino. Milan, Inter, Fiorentina e Lazio. Tutte e quattro nella finestra estiva di mercato si daranno battaglia, ma ci sarà da accontentare la società friulana, nota bottega cara. Tra i 30 e i 40 milioni di euro, questa dovrebbe la cifra che servirà per acquistare il numero dieci bianconero. Lo stesso De Paul in passato ha voluto parlare di futuro, esprimendo la volontà di tornare a giocare la Champions League.

