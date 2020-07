Notizie Milan – Mercato: quanta concorrenza per Luka Jovic

MILANO – Luka Jovic ha attratto l’interesse anche dell’ Herta Berlino. L’attaccate serbo è sempre nel mirino del Milan, così come quello del Napoli e del Leicester. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, ma arrivare al calciatore del Real Madrid non sarà semplice, visti gli alti costi della possibile operazione. Se si dovesse concretizzare la pista, che riporterebbe l’ex Eintracht Francoforte in Bundesliga, Jovic avrebbe come compagno di reparto un ex Milan: Krzysztof Piatek. Se dovesse andare così si tratterebbe di una vera beffa per i rossoneri, che in inverno hanno ceduto il polacco alla stessa squadra che ora rischia di soffiare al diavolo, uno dei grandi obiettivi della prossima finestra di mercato. E intanto è spuntata la lista della spesa completa di Ralf Rangnick per il prossimo mercato rossonero: obiettivi concreti e grandissimi sogni, ecco tutti i nomi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

