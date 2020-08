Notizie Milan – Mercato: quale futuro per Patrik Schick

MILANO – Patrik Schick torna alla Roma. Niente da fare per l’attaccante ceco, che sperava di poter continuare la sua carriera in Germania, tra le fila del Lipsia. Tra la squadra della Red Bull e i giallorossi non è stato trovato l’accordo e il futuro resta davvero incerto.

Il suo contratto con la squadra di Paulo Fonseca scadrà nel 2022, ma al tecnico portoghese il giocatore non piace e per questo motivo non rientra nei piani tattici della Roma del prossimo anno. Una situazione completamente differente rispetto al suo periodo a Genova, quando esplose con la maglia della Sampdoria.

La squadra giallorossa ha tutta l’intenzione di fare cassa con la cessione dell’attaccante: 25 milioni di euro, questo è il prezzo del cartellino del nazionale della Repubblica Ceca. Cifra altissima, che potrebbe allontanare diverse pretendenti. Tra queste non figura il Milan come si pensava fino a qualche mese fa. I rossoneri hanno rinunciato a Rangnick e in questo modo hanno abbandonato la pista che portava a Schick. Il giocatore non è reputato adatto per fare il vice Ibrahimovic.

