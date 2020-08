Notizie Milan – Mercato: quale futuro per Lucas Paqueta?

MILANO – Lucas Paquetà non è riuscito ad imporsi in questa stagione con la maglia del Milan. “La cura Pioli”, con il brasiliano, sembra non aver avuto effetto, cosa che invece è successo ad altri giocatori nella rosa rossonera. Il giocatore ammirato in Brasile e nei primi mesi del suo percorso italiano sembra essere sparito. Il numero 39, di conseguenza, è destinato a lasciare Milanello.

Per questo motivo il Milan vuole cederlo, operazione non così facile visto che sulla scrivania di Massara e Maldini non sono arrivate offerte, per il momento. E’ molto probabile, dunque, che la dirigenza rossonera proverà a inserirlo in qualche trattativa offrendolo come contropartita tecnica. Magari alla Fiorentina, visto l’Interesse per Milenkovic e Federico Chiesa.

