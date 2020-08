Notizie Milan – Mercato: proposto un difensore del Manchester United

MILANO – Il mercato del Milan ruota intorno ai rinnovi di Ibrahimovic e Donnaruma, ma non solo. La squadra rossonera è sempre alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Proprio in quest’ottica, La Gazzetta dello Sport riporta le ultime voci di mercato rossonero. Secondo la “Rosea”, al Diavolo sarebbe stato offerto Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United.

Il profilo del calciatore però non sembra aver riscosso successo dalla parti di via Aldo Rossi, la proposta per il classe ’94, quindi, sarebbe stata rispedite al mittente. Il Milan resta concentrato sui suoi obiettivi, Nikola Milenkovic su tutti.

