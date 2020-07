Notizie Milan – Mercato: prima offerta per Wesley Fofana

MILANO – Wesley Fofana continua ad essere nel mirino del Milan. Abbiamo riportato più volte dell’interesse per il centrale, da parte dei rossoneri. Ora però arrivano dalla Francia delle importantissime indiscrezioni di mercato, legate a questa pista.

Secondo i media d’oltralpe, infatti, il Milan avrebbe presentato la prima offerta per il francese. 14 milioni di euro, per riuscire a mettere le mani sul calciatore classe 2000. Adesso bisognerà capire se questa voce troverà riscontro o se invece è destinata a rimanere tale. Quel che è certo è che i rossoneri non hanno mai smesso di seguire il ragazzo.

