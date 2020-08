Notizie Milan – Mercato: praticamente sfumato Everton

MILANO – Niente da fare per il Milan e per il Napoli. Everton Cebolinha, calciatore del Gremio, è a un passo dal Benfica. In passato è stato cercato dai rossoneri, ma i la rincorsa del Diavolo non ha portato al suo arrivo a Milanello. Rispetto a quel periodo, però, la differenza l’hanno fatta le conseguenze da Coronavirus, sfociate anche nella crisi economica.

Il club portoghese dovrebbe investire sul calciatore 22 milioni più 11 di bonus, cifra in ogni altissima, che dovrebbe aver messo fuori gioco anche il Napoli, l’ultimo club italiano ad aver messo gli occhi su Everton. I partenopei sembrerebbero però preferire Boga, altro obiettivo del Milan. Sullo sfondo si profila un nuovo scontro di mercato tra rossoneri e azzurri.

