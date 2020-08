Notizie Milan – Mercato: piace un’ala, concorrenza rossonera alla Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il Milan avrebbe messo gli occhi su Dwight McNeil, giovane ala sinistra del Burbnley. Sul calciatore c’è però la concorrenza di altri club: Leicester, Wolverhampton e Juventus. La ricerca di un’ala sinistra si è resa necessaria dopo l’addio di Jack Bonaventura, ruolo dove per il momento è rimasto il solo Ante Rebic. Il Milan infatti per completare la rosa, in vista della prossima stagione, dovrà portare un nuovo esterno a Milanello, vista anche la situazione legata a Paquetà, tutt’altro che chiara. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Spunta un nome totalmente nuovo, Paolo Maldini prepara una grossa sorpresa: colpo da 20 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

