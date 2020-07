Notizie Milan – Mercato: piace un difensore del Saint-Etienne

MILANO – Sky Sport ha riportato dei nuovi aggiornamenti di mercato sul Milan. Secondo l’emittente satellitare il club rossonero sarebbe sempre alla ricerca del profilo migliore per rinforzare la sua difesa, in vista del prossimo anno. Tra i vari nomi seguiti c’è quello di Wesley Fofana, difensore classe 2000, che gioca con il Saint-Etienne. Sempre secondo la fonte arrivare a mettere le mani sul giovane calciatore non sarà semplice, dato che il suo cartellino viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. Fofana è solo l’ultimo nome che si aggiunge a un lista bella lunga. Il Milan, infatti, starebbe seguendo anche altri profili come Ajer del Celtic, Milenkovic della Fiorentina e Koch del Friburgo. Solo per citare gli ultimi su sui sono arrivati degli aggiornamenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live