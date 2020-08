Notizie Milan – Mercato: Pessina, l’Atalanta non ha intenzione di cederlo

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato, che riguardano da vicino il Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’Atalanta non avrebbe intenzione di provarsi di Pessina, reduce da un’ottima stagione all’Hellas Verona, soprattutto con la partenza di Tamezé, il francese è già tornato al Nizza. Una notizia che potrebbe modificare i piani di mercato del Milan. Con l’eventuale conferma del calciatore in maglia nerazzurra, il centrocampo della squadra di Gasperini sarebbe completo. Senza dover tornare sul mercato in cerca di nuovi possibili acquisti. Situazione completamente differente rispetto ai rossoneri che hanno visto gli adii di Bonaventura e Biglia, senza dimenticare la possibile partenza di Krunic, in direzione di Torino. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

