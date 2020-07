Notizie Milan – Mercato: Pessina, i rossoneri ci provano

MILANO – Sky Sport ha riportato delle importanti indiscrezioni di mercato sul Milan. I rossoneri, infatti, avrebbero fatto un primo tentativo, con l’Hellas Verona per riportare a Milanello Matteo Pessina. Il trequartista alla corte di Juric sta disputando un ottimo campionato, con 30 presenze tra le fila dei gialloblù e sei reti all’attivo. Il calciatore è una delle sorprese di questa Serie A, vista anche la sua duttilità attica. L’allenatore croato, infatti lo ha schierato in diversi nell’arco di questa stagione: mediano, centrocampista e trequartista centrale. Pessina però è in prestito annuale dall’Atalanta, prima di sferrare l’affondo decisivo i rossoneri dovranno capire se l’Hellas verona riuscirà a riscattarlo dai bergamaschi. Pessina può vantare anche un passato tra le fila del Milan, a livello giovanile. Infatti nel 2015 ha indossato la maglia rossonero, senza però scendere mai in campo. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa un’altra bomba per il mercato rossonero. Sorpresa totale per il nuovo attaccante: spunta un nome mai uscito prima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

