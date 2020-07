Notizie Milan – Mercato: per la difesa si guarda alla Premier League

MILANO – Arriva una nuova indiscrezione sul Milan e il difensore centrale del Manchester United, Eric Bailly. Secondo le voci di mercato d’Oltremanica ci sarebbero anche i rossoneri sul calciatore, Gazidis e Rangnick, infatti, sarebbero sempre alla ricerca del profilo adatto da affiancare a Romagnoli nella prossima stagione. Sul giocatore però non c’è l’interesse solo solo del diavolo, anche Napoli e Valencia lo starebbero seguendo da vicino. Bailly è solo l’ultimo dei vari nomi accostati al Milan, in quel ruolo, nell’ultimo periodo. Anche se il favorito della dirigenza sembra essere Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sul serbo, come sul giocatore dei red devils, c’è la concorrenza del Napoli.