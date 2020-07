Notizie Milan – Mercato: passi avanti per Ajer del Celtic?

MILANO – Il mercato del Milan è già nel vivo, nonostante l’attuale stagione non sia ancora conclusa. I rossoneri, infatti, sono sempre alla ricerca di un centrale difensivo, da affiancare a Romagnoli, in vista della prossima stagione.

Uno dei nomi sempre attuali è quello di Ajer, calciatore del Celtic. Il giocatore però sembra avere molto mercato, avevamo già riporta dell’interesse del Siviglia oltre a quello del Milan, ma questo va aggiunta anche la concorrenza che arriva dalla Premier League. Il Leicester, infatti, secondo quanto riporta “il Giornale” sarebbe molto interessato al difensore. Accontentare la squadra non scozzese non sarà un’impresa semplice, dato che valuto Ajer intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra elevata, anche per il Milan.

