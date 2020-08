Notizie Milan – Mercato: Paquetà potrebbe restare rossonero

MILANO – Calciomrcato.com, ha fatto il punto sul futuro di Lucas Paquetà. Il brasiliano ha deluso con la maglia del Milan in questa stagione e di conseguenza il calciatore potrebbe lasciare i rossoneri, ma c’è di mezzo anche la svalutazione del suo cartellino, a fronte dell’investimento fatto dal Diavolo, soltanto un anno e mezzo fa.

Una condizione che sta portando il Milan ad una riflessione, tenere Paquetà in rosa, come vice Calhanoglu per noi andare in contro ad una minusvalenza, deleteria per le casse rossonere. La speranza è che Stefano Pioli, poi, nel corso della prossima stagione riesca ad integrare il brasiliano, come fatto con tanti calciatori che sembravano dei copri avulsi, per poi diventare assoluti protagonisti, Un esempio? Kessie.

