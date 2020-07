Notizie Milan – Mercato: Paqueta la chive per arrivare a Emerson

MIALNO – In ottica mercato, per il Milan, Emerson Royal resta uno dei nomi più caldi. Nonostante l’altissima valutazione del Barcellona, proprietario del cartellino, per il calciatore. 30 milioni di euro, cifra che potrebbe anche far desister i rossoneri. A questo va aggiunto al discorso anche la situazione tra i blaugrana e il Betis, club dove l’esterno ha giocato in questa stagione.

Ai biancoverdi spettano 6 milioni di indennizzo in caso di ritorno di Emerson a Barcellona più il 50% sulla sua futura rivendita. Il Milan però , secondo quanto riporta il portale TMW, avrebbe in mano una chiave per riuscire a sbloccare la situazione. Lucas Paqueta. Il brasiliano non è riuscito ad imporsi in maglia rossonera e in estate potrebbe partire.

Il Betis è alla ricerca di un trequartista e l’ex Flamengo sembrerebbe essere il profilo giusto. Un’idea complicata da mettere in atto, però. Sacrificare il giocatore per riuscire a svincolare il Barcellona dalle clausole per Emerson, per poi chiedere uno sconto, pesante, ai catalani. Nei prossimi giorni questo scenario potrebbe prendere quota oppure sgonfiarsi…

