Notizie Milan – Mercato, occhi ancora sull’Anderlecht

MILANO – Il Milan è già al lavoro per la prossima finestra di mercato. Gli scout rossoneri continuano a visionare, da casa, calciatori in tutta europa e sembra che l’Anderlecht sia una delle squadre che abbia attirato di più l’attenzione del club meneghino. Nella sessione invernale è arrivato a Milanello Alexis Saelemaekers, con la formula del prestito, è il Diavolo dovrà decidere se esercitate il riscatto del cartellino o meno. Le trattative con il club bianco-malva, però non sembrano esaurirsi qui, perché le ultime indiscrezioni di mercato parlano dell’interesse dei rossoneri per Jérémy Doku. Talento diciassettenne dell’Anderlecht, professione esterno offensivo, che in questa stagione ha disputato 21 partite collezionando 3 goal. Il calciatore sembrava destinato anche a fare il suo esordio con la nazionale maggiore belga, ma l’emergenza Coronavirus ha solo rimandato l’appuntamento.

