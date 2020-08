Notizie Milan – Mercato: occhi a Madrid, riprendono i discorsi con il Real

MILANO – L’affare Theo Hernandez ha sicuramente lasciato il segno, non solo sul campo da gioco. Il Milan infatti continua a dialogare con il Real Madrid, ex squadra del terzino rossonero, per Oscar Rodriguez, ma non solo. Il Diavolo infatti piaci anche Brahim Diaz, come riportato da Gianluca Di Marzio, volto di Sky Sport ed esperto di calciomercato. Ecco le sue parole:

«Il Milan non è concentrato solo sui rinnovi, in questi sta lavorando con il Real Madrid per prendere in prestito con diritto di riscatto Brahim Diaz. Il ragazzo ex Malaga e Manchester City, è stato individuato dai rossoneri per aumentare la qualità del reparto offensivo. Si lavora con i Blancos per arrivare ad un accordo ma gli spagnoli non hanno assolutamente intenzione di perderlo a titolo definitivo, dato che viene considerato un grande talento. Dovrà essere trovata un’intesa tra le tre parti in causa ma i segnali sono positivi».