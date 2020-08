Notizie Milan – Mercato: obiettivo Gonzalez, parla il ds dello Stoccarda

MILANO – Nicolas Gonzalez, attaccante dello Stoccarda, ha acceso l’interesse del Milan. E proprio del futuro del calciatore ha parlato Sven Mislintat, direttore sportivo della squadra tedesca. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sport1: «Con l’offerta giusta possiamo prendere in considerazione una sua partenza. Noi dal canto nostro dobbiamo soltanto essere realisti, se arriva un top club e ti fa un’offerta, non puoi trattenere un tuo giocatore. Per ora però resta con noi, ha firmato un triennale e non ci si sono clausole sul suo contratto. Anche perché fino ad oggi ci sono state fatte proposte concrete, nemmeno dal Borussia Dortmund». Già, il Milan non è l’unica squadra interessata a Gonzalez. L’attaccante sembra piacere molto anche a Lucien Favre, allenatore della squadra giallonera. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sono arrivate anche altre enormi novità per il mercato rossonero. Raffica di notizie, Alfredo Pedullà sgancia le bombe: “Maldini si muove, confermo che…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live