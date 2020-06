Notizie Milan – Mercato: nuovo nome dalla scuderia di Raiola

MILANO – Secondo quanto riporta “Voetbal International”, Ryan Gravenberch avrebbe acceso l’interesse del Milan. Il calciatore è un classe 2002 è balzato agli onori della cronaca per aver infranto il record detenuto da Seedorf, con la maglia dei lancieri: il più giovane a fare il suo esordio, in prima squadra, con la squadra di Amsterdam, 16 anni e 30 giorni. E non solo, il giovane è anche il più giovane, in assoluto, ad esser finito nel tabellino dei marcatori dell’Ajax. Forse un predestinato, ma nonostante la giovanissima età di lui si parla molto e di conseguenza i lancieri vorrebbero blindare il suo contratto, in scadenza nel 2021. Su questo frangente bisognerà capire che cosa ne pensa il suo agente, Mino Raiola. Non ci sono però solo i rossoneri, anche la Roma è in agguato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live