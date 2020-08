Notizie Milan – Mercato: nuove voci sullo scambio Milenkovic-Paquetà

MILANO – La Gazzetta dello Sport rilancia una pista di mercato per il Milan. I rossoneri continuano a proporre lo scambio Milenkovic-Paquetà alla Fiorentina. Ai viola interessa, e anche molto, il centrocampista brasiliano ma non sembrano disposti a voler inserire il difensore serbo nella trattativa. I rossoneri, per il momento, non sembrano aver l’intenzione di mollare la presa, Milenkovic piace molto alla dirigenza del Diavolo, anche perla sua duttilità (può giocare sia da terzino destro, che da centrale). Il Milan, per riuscire a mandare in porto l’operazione, starebbe spingendo sull’interesse della Fiorentina per l’ex Flamengo. L’intreccio di mercato tra i due club non è tramontato. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Maldini e Massara ci provano, affare incredibile: triplo colpo da 50 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

