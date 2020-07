Notizie Milan – Mercato: nuove voci su Wesley Fofana in rossonero

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca del profilo migliore per rinforzare la sua difesa, in vista del prossimo anno. Tra i vari nomi seguiti c’è quello di Wesley Fofana, difensore classe 2000, che gioca con il Saint-Etienne. Sempre secondo la fonte arrivare a mettere le mani sul giovane calciatore non sarà semplice, dato che il suo cartellino viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. Fofana è solo l’ultimo nome che si aggiunge a un lista bella lunga. Il Milan, infatti, starebbe seguendo anche altri profili come Ajer del Celtic, Milenkovic della Fiorentina e Koch del Friburgo. Solo per citare gli ultimi su sui sono arrivati degli aggiornamenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live