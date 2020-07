Notizie Milan – Mercato: Napoli-Under, brusca frenata

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il trasferimento di Cengiz Under al Napoli, avrebbe subito una brusca frenata. Il quotidiano sportivo, infatti, ha svelato come i rapporti tra i due club in questo momento sarebbero ai minimi storici. Una condizione che dovrebbe aver influito parecchio sulla buona riuscita dell’operazione.

L’esterno turco piaceva molto anche al Milan, che in inverno aveva provato a portarlo a Milanello. Adesso i rossoneri potrebbero provare a tornare alla carica, soprattutto nel caso in cui la posta che porta alla squadra di Gattuso dovesse saltare definitivamente.

