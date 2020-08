Notizie Milan – Mercato: Musacchio resta, Duarte no

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan e il reparto arretrato rossonero. Il Diavolo è sempre alla ricerca di un centrale, con Milenkovic sempre in cima alla lista dei desideri, ma arrivare al serbo non sarà facile, viste le resistenze della Fiorentina.

Capitolo cessioni, Kjaer e Romagnoli sono intoccabili e resteranno sicuramente a Milanello. Gabbia, invece, si è conquistato sul campo la conferma anche per la prossima stagione, nonostante diversi club di Serie A interessati al prestito del giovane centrale. La sorpresa è rappresentata da Musacchio. L’argentino dovrebbe restare al Milan, viste le sue condizioni fisiche. L’operazione alla caviglia di giugno, lo terrà fuori ancora per diverse settimane e difficilmente arriveranno offerte per lui. Chi dovrebbe partire, per far spazio al possibile nuovo innesto, è Duarte. Il brasiliano dovrebbe partire in prestito per mettere nelle gambe minuti ed esperienza.

