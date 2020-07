Notizie Milan – Mercato: Milik, praticamente sfumato

MILANO – L’attaccante del Napoli era in orbita rossonera, fino a qualche tempo fa. Con il Milan interessato al polacco per sostituire Zlatan Ibrahimovic. Il diavolo però in questo momento sembra essere totalmente tagliato fuori dalla corsa all’ex Ajax e il quotidiano sportivo ha riportato come Napoli e Roma possano incorniciare le rispettive strategie di mercato. Mettendo in piedi un possibile scambio proprio tra Milik e Dzeko, con mister Gattuso primo sponsor del bosniaco, “all’ombra del Vesuvio”. In questo momento però lo scenario ipotizzato appare di difficile realizzazione, quel che è certo, invece, è il passo indietro del Milan, per la punta partenopea.

