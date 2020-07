Notizie Milan – Mercato: Milenkovic, la Fiorentina non fa sconti

MILANO – Nikola Milenkovic è il prescelto per la difesa del prossimo anno del Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, La Fiorentina, proprietaria del cartellino del serbo, continua a reputare il calciatore praticamente incedibile e avrebbe anche intenzione di prolungargli il contratto. Per portarlo via da Firenze servirà quindi una grande offerta. Almeno 30 milioni di euro, una richiesta che però non collima con la situazione finanziaria, precaria, dei rossoneri. Per il momento quindi arrivare al serbo sembra impossibile, ma la difesa del Milan ha bisogno di un innesto di qualità, da schierare accanto a Romagnoli. La trattativa però non è tramontata, il diavolo continua il pressing.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live