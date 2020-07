Notizie Milan – Mercato: Milenkovic? La Fiorentina alza il prezzo

MILANO – Il Milan continua il pressing su Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina piace davvero tanto ai rossoneri, che continuano ad inseguirlo, con la speranza di poterlo schierare al fianco di Romagnoli, nella prossima stagione.

Tuttosport ha rilanciato dei nuovi aggiornamenti su questa pista di mercato. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, la società viola avrebbe deciso di fare muro alle avance del Diavolo, alzando le sue richieste. Non più 30 milioni di euro, ma 35. Questo secondo il club gigliato è il prezzo del cartellino del calciatore serbo. Una situazione che potrebbe far desistere il Milan, almeno secondo quello che trapela da Firenze.

