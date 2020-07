Notizie Milan – Mercato: Mario Gotze sempre più lontano

MILANO – Mario Gotze resta uno svincolato di lusso. Il suo contratto con il Borussia Dortmund è scaduto, e l’accordo tra le parti non è stato rinnovato. Avevamo parlato della possibilità di un suo arrivo in Serie A, con il Milan che sembrava essere in prima fila, insieme a Lazio e Roma. I rossoneri però sembrano aver cambiato totalmente idea sul giocatore.

Il tedesco non è attualmente una priorità, così come per altre squadre, dato che nessun club sembra aver deciso per l’accelerazione definitiva. L’ostacolo più grande per arrivare a Gotze, soprattutto per il Milan, sono gli 8 milioni di euro a stagione chiesti dall’entourage del trequartista. Il suo possibile arrivo a Milanello passa, assolutamente, dall’intenzione di abbassare le sue pretese economiche. Passo che fino ad oggi non è stato fatto, né con il Milan, né con altre società.

