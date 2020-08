Notizie Milan – Mercato: Marchetti fa il punto sulla suggestione Chiesa

MILANO – Il Milan negli ultimi giorno è stato accostato a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina sembra essere in uscita dal club viola e l’esperto di calciomercato e giornalista sportivo, Luca Marchetti, ha fatto il punto sulla possibile trattativa. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di TMW Radio:

«La Fiorentina ha pretese molto alte per Federico Chiesa. Se la richiesta del club di Commisso resta intorno ai 60/70 milioni di euro, per qualunque squadra italiana sarà difficile acquistarlo. In questo momento penso sia molto complicato vederlo in una big italian, proprio per via del cartellino del giocatore».

