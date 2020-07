Notizie Milan – Mercato: Leao proposto alla Juventus

MILANO – Secondo quanto riporta il Giornale, l’agente di Rafael Leao sarebbe già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Il portoghese ha vissuto con il Milan una stagione tra luci e ombre, nonostante le buone offerte nella ripartenza di questo campionato. L’attaccante rossonero dovrebbe essere stato proposto, nei giorni scorsi, all’Ateltico Madrid, e al Wolverhampton. Anche la Juventus rientra nel novero delle squadre contattate per trovare una nuova squadra all’attaccante del Milan. Attualmente però, sempre secondo la stessa fonte, tutte le piste sono molto fredde, visto il rendimento di Leao. In ogni caso il Milan è sempre alla ricerca di almeno un attaccante, o due, per la prossima stagione, e non è detto che il giovane portoghese possa partire in estate. Ogni decisone per il futuro del Milan, soprattuto in ambito di mercato, spetterà a Ralf Rangnck e Leao è sicuramente uno dei casi su cui bisognerà fare molte riflessioni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live