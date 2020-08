Notizie Milan – Mercato: Le ultime su Boga e i rossoneri

MILANO – Tommaso Pobega. Gioiellino del vivaio rossonero, che ha disputato l’ultima stagione in Serie B, con il Pordenone, sarebbe finito nel mirino del Sassuolo. Una notizia che potrebbe portare il Milan ad inserirlo nella trattativa per Boga.

Il Diavolo infatti non ha mai smesso di pensare al giocatore ivoriano, nonostante la tanta concorrenza. Sulle tracce di Boga oltre al Napoli e allo stesso Milan , c’è anche l’inserimento, forte, dell’Atalanta.

I rossoneri valutano il da farsi, non è detto che Pobega non venga valutato nel ritiro pre-campionato, in vista della prossima stagione .

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live