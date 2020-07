Notizie Milan – Mercato: le ultime novità sul riscatto di Kjaer

MILANO – Le prestazioni di Simon Kjaer stanno convincendo anche i più scettici, il danese si è guadagnato il riscatto a titolo definitivo con il Milan. Una convinzione figlia delle prove offerte sul campo appunto e la dirigenza rossonera ci sta pensando. Restano però alcuni ostacoli. Il primo è ovviamente legato alla carta d’identità del giocatore: 31 anni. Il Milan nella prossima sessione di mercato andrà alla ricerca di profili giovani, e l’età del difensore non gioca a suo favore. Il secondo problema è legato all’ingaggio di Kjaer: 2,5 milioni euro. Una cifra che i rossoneri vorrebbero rivedere al ribasso. I 3,5 milioni di euro, che invece, dovranno essere sborsati per acquistarlo potrebbero invogliare il Milan. Il costo contenuto e l’affidabilità del difensore sono due condizioni assolutamente a favore dell’ex Palermo, Roma e Atalanta. Bisognerà però affrettarsi, i rossoneri, come abbiamo già riportato, hanno tempo fino al 15 luglio. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche altre importanti indiscrezioni di mercato in casa rossonera. Spuntano due grosse novità: Gianluca Di Marzio svela tutto in diretta TV su Sky! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

