Notizie Milan – Mercato: la strategia per Florentino Luis

MILANO – La pista che porta a Florentino Luis per il Milan è sempre calda. Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero in mente di utilizzare una strategia ben precisa per arrivare al calciatore del Benfica. Prestito biennale con obbligo di riscatto.

Un’operazione da 30-40 milioni di euro, che ricalca quanto fatto per Ante Rebic. Adesso non resta che da capire cosa risponderanno i portoghesi, che non hanno intenzione di svendere il proprio gioiello. Quel che è certo è che il Milan tenterà d arrivare al portoghese, dato che viene reputato come il rinforzo perfetto per il centrocampo rossonero, della prossima stagione.

