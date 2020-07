Notizie Milan – Mercato: la Roma prova ad inserire Kessié in una trattativa

MILANO – Le ultime prestazioni di Franck Kessié in rossonero, oltre ad aver fatto contenti Stefano Pioli e i tifosi del Milan, hanno acceso anche i riflettori sul centrocampista. E di conseguenza iniziano a circolare nuove indiscrezioni di mercato sull’ivoriano, visto l’interesse di diversi club. L’ultima indiscrezione riporta l’interesse della Roma, per l’ex Atalanta. Interesse che avrebbe porto i giallorossi a chiedere l’inserimento del cartellino di Kessié per Patrik Schick. Uno scambio alla pari che secondo l’intenzioni del club capitolino permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una doppia plusvalenza. Il Milan ovviamente non ha intenzione di rinunciare al protagonista di questa ripartenza della stagione. Il centrocampista sembra essere meritato e conquistato la conferma per il prossimo anno.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live