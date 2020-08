Notizie Milan – Mercato: La Fiorentina spinge per il rinnovo di Milenkovic

MILANO – Secondo quanto riporta La Repubblica, la Fiorentina di Rocco Commisso non ha intenzione di rinunciare così facilmente a Nikola Milenkovic. Una notizia che abbiamo già riportato, più volte, questa volta però secondo il quotidiano, la società viola si sta passando dalle parole ai fatti. Spingendo sul rinnovo contrattuale presentato al calciatore serbo.

La strada però è tutt’altro che semplice, dato che lo stesso Milenkovic è rimasto lusingato dall’interesse del Milan, così come non gli dispiacerebbe tornare a lavorare agli ordini di mister Pioli. Tra il giocatore e i rossoneri c’è però di mezzo la squadra gigliata, che ovviamente non vuole rinunciare a uno dei suoi migliori calciatori.

