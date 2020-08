Notizie Milan – Mercato: L’ Hellas Verona su Vlahovic alla Fiorentina

MILANO – Dusan Vlahovic è sempre nel mirino del Milan, ma i rossoneri non sono l’unico club sull’attaccante della Fiorentina. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, l’Hellas Verona avrebbe chiesto in prestito il calciatore serbo alla società gigliata.

La risposta dei viola è attesa nella prossima settimana, sempre secondo l’emittente satellitare. Il Milan quindi dovrà fare i conti con la concorrenza dei gialloblù che vuole avere il giocatore per la prossima stagione. La squadra di Juric però non è l’unica ad aver messo gli occhi sulla punta e nei prossimi potrebbero arrivare nuove offerta, da altre società.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live