Notizie Milan – Mercato: Kjaer, ore decisive. Domani è attesa una decisione

MILANO – Avevamo riportato come il Milan sembrava essere immobile sulla questione legata al riscatto di Simon Kjaer. Adesso, invece, arrivano indiscrezioni che riportano come la società rossonera sia al lavoro con il Siviglia per assicurarsi le prestazioni a titolo definitivo dell’ex Atalanta, Roma e Palermo. Domani scadrà il termine fissato con gli andalusi per l’operazione e proprio tra 24 ore, più o meno, si saprà quale sarà il futuro del danese. La cifra pattuita si aggira sui 3,5 milioni di euro, un esborso che è assolutamente in linea con i paletti fissati dal Milan, ma la carta d’identità non gioca a favore di Kjaer. c’è anche il discorso legata all’ingaggio che sta portando i rossoneri a fare delle riflessioni. 2,5 milioni di euro all’anno, il diavolo spera di poter vedere al ribasso l’accordo.

