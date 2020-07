Notizie Milan – Mercato: Kjaer, domani scade il termine per riscattarlo

MILANO – Il mercato del Milan sembra essere in fermento, tranne che per una situazione. Forse quella che meriterebbe più attenzione, visto che le prestazioni di Simon Kjaer con la maglia rossonera, hanno smentito anche i tifosi più scettici. Con il calciatore danese che si è preso le luci della ribalta. Da Casa Milan però non arriva nessuna indicazione sul possibile riscatto del centrale e domani scadrà anche il termine ultimo per poter esercitare il diritto di riscatto. Intanto Stefano Pioli non sembra aver intenzione di rinunciare al giocatore, che con ogni probabilità sarà schierato al centro della difesa, accanto a Romagnoli, anche contro il Parma.

