Notizie Milan – Mercato: Jovic, Leicester all’assalto del serbo

MILANO – Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Leicester si è iscritto alla corsa per Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è nelle grazie del Milan, dato che i rossoneri a fine stagione dovranno fare i conti con la possibile partenza di Ibrahimovic. Servirà, con l’addio dello svedese, una nuova punta in grado di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco del diavolo. E il serbo sembra essere il candidato principe per questo ruolo.

Il Milan però, come detto, dovrà fare i conti con la concorrenza. La squadra inglese sembra essere pronta ad offrire 31 milioni di sterline, sempre secondo la fonte d’Oltremanica. Le Foxes vorrebbero affiancarlo a Vardy, in modo da comporre una coppia d’attacco in grado di far sognare i tifosi.

