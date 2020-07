Notizie Milan – Mercato: interessa ancora Mario Gotze?

MILANO – Il futuro di Mario Gotze è sempre avvolto dall’incertezza. Il tedesco, infatti, si è liberato è attualmente svincolato, dopo la fine della sua avventura con il Borussia Dortmund. Sulle tracce del centrocampista ci sono molte squadre e avevamo riportato l’interessa anche del Milan. Oltre ai rossoneri abbiamo raccontato anche della Lazio e della Roma, ma nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni sulla Fiorentina, sul Monaco e sul Siviglia. In particolare in Germania, la Bild, spinge la società gigliata come una delle pretendenti più accreditate. E il Milan?

Non ci sono novità sui rossoneri, il diavolo sembrava pensare a Gotze nel recente passato, ma prima di andare oltre al semplice, c’è da risolvere la questione Rangnick. Toccherà al prossimo allenatore del Milan, avere l’ultima parola sul fantasista.

