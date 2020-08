Notizie Milan – Mercato in difesa non solo in entrata

MILANO – La priorità è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, poi Paolo Maldini e Frederic Massara pianificheranno le prossime mosse di mercato. Un occhio di riguardo sarà riservato per la retroguardia e i centrali di difesa. Il Milan, in questo momento, può contare su Romagnoli, Kjaer, Gabbia, Duarte e Musacchio. I primi tre sono certi di far parte del progetto rossonero, mentre uno dei rimanenti è destinato a fare le valigie. La scelta potrebbe ricadere sull’argentino ex Villarreal che non sarebbe disposto ad accettare un ruolo secondario. Senza dimenticare che il Milan nella prossima sessione di mercato, cercherà di arrivare ad un nuovo difensore, di spessore.

