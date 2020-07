Notizie Milan – Mercato: il punto sulla scambio Rebic-Silva

MILANO – Uno degli scenari di mercato più attuali, per quanto riguarda il Milan, è quello inerente al possibile scambio tra i rossoneri e l’Eintracht Francoforte, per Rebic e André Silva. Le due società ne stanno parlando, ma per il momento non c’è accordo sul costo dei due cartellini. La trattativa sta andando avanti e la soluzione più plausibile, in questo momento è: rinnovare i due prestiti, in scadenza nel 2021, sino al 2022. In modo da prolungare il contratto dei due giocatori sino al 2023.

Una soluzione che potrebbe permettere di concretizzare lo scambio a costi più bassi. Un’opzione che il Milan e la società tedesca stanno prendendo seriamente in considerazione.

