Notizie Milan – Mercato: Il Monaco si iscrive alla corsa per Jovic

MILANO – Avevamo riportato le notizie di mercato sul futuro di Luka Jovic. L’attaccante serbo, infatti, era finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Attualmente, dopo la conferma di Pioli e lo stop a Rangnick, la situazione intorno ai rossoneri è molto confusa. Questo potrebbe favorire altri club, nella corsa all’attaccante del Real Madrid. Sull’ex Eintracht Francoforte in fatti ci sono il Leicester, il Napoli, l’Herta Berlino e secondo quanto riporta Sport Bild, anche il Monaco del neo tecnico Niko Kovac. La squadra francese e “new entry” tra i club interessati al serbo. Il Milan quindi dovrà fare attenzione, ma ad oggi potrebbero anche cambiare i piani per il reparto offensivo rossonero, del prossimo anno.

