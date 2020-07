Notizie Milan – Mercato: il dg del Lille: “Osimhen? Va al Napoli”

MILANO – Più volte abbiamo riportato come Victor Osimhen sia praticamente sfumato per il Milan. I rossoneri avevano inseguito a lungo il giovane, per ritrovarsi con un nulla di fatto. Il Napoli è stato più veloce e convincente. Pronto ad assecondare le richieste del calciatore e ad accontentare il Lille, la squadra che detiene il cartellino del nigeriano. Proprio sull possibile trasferimento dell’attaccante, “all’ombra del Vesuvio”, è intervenuto il direttore generale della società transalpina, Marc Ingla:

«Osimhen? Ormai siamo nell’ultima fase della trattativa con il Napoli. Lui ha scelto, per noi è un rimpianto vederlo andare via, ma dobbiamo essere consapevoli della forza del mercato. Napoli per il giocatore e la sua famiglia può essere un’occasione straordinaria, noi invece non siamo una destinazione finale, Perché non deve venire considerato solo l’importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto».

