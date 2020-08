Notizie Milan – Mercato: il Daily Telegraph rilancia Ceballos

MILANO – Il Daily Telegraph ha rilanciato al suggestione Dani Ceballos per il Milan. Secondo la fonte inglese il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, sarebbe tornato a chiedere al Real Madrid il calciatore, attualmente in prestito all’Arsenal. Operazione complicata visto che l’intenzione dei Gunners è quella di acquistare lo spagnolo. Più facile che si punti su Oscar Rodriguez, sempre di proprietà dei Blancos e reduce da un’ottima stagione con il Leganes. Il cartellino del calciatore in questo caso ha sicuramente un costo più basso rispetto a Ceballos, 20 milioni di euro.